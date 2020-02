Accor 2019 Nettoergebnis 464 Mio EURAir France-KLM 4Q Nettoergebnis 157 Mio EURAXA 2019 Nettoergebnis 3,86 Mrd EURBouygues 2019 Nettoergebnis 1,18 Mrd EURCA Immo erwartet ein starkes Neubewertungsergebnis von über 450 Mio. EUR für das GJ 2019 Finma stellt bei Julius Bär schwere Mängel in Geldwäschebekämpfung festSchneider Electric 2019 Nettoergebnis 2,41 Mrd EURSwiss Re verdient weniger als erwartetING-Chef Ralph Hamers soll neuer UBS -Chef werden (FT) Adva Optical erleidet Gewinneinbruch trotz Umsatzplus Airbus will über 2300 Stellen in der Rüstungssparte streichen BMW will 2 Milliarden Euro in seinen Werken sparen, FAZ Borussia Dortmund bekommt neuen Trikotsponsor, WAZ Dialog Semiconductor kauft Adesto Technologies für rund 500 Mio USD Fielmann ...

