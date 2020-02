Die Analysten von GBC bestätigen die Eyemaxx-Aktie mit "Kaufen" und Kursziel 21,70 Euro, kündigen aber an, eine Aktualisierung ihrer Planungen sowie des DCF-Bewertungsmodells, nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes (28.02.2020), vornehmen zu wollen. Darüber hinaus werden sie dann auch die aktuelle Kapitalerhöhung in die Bewertung aufnehmen, wie es in einem Update heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...