Zur Wochenmitte setzten die Stuttgarter Anleger verstärkt auf Wasserstoff-Aktien. Keine ist dabei gefragter als Nel ASA, die gestern mit einem Plus von rund 7 Prozent auf 1,34 Euro kletterten. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Wochen fort, konnte Nel ASA doch in den letzten 14 Tagen einen Zuwachs von 31 Prozent verbuchen. Doch nicht nur Nel ASA war in Stuttgart gefragt: Auch Ballard Power sicherte sich einen Platz auf dem Treppchen der meistgehandelten Werte. Die Aktie legte rund 8 Prozent ...

