Teilnehmerzahl des 1. Fokus-Investmenttags - FIT übertrifft die Erwartungen deutlich

20.02.2020

Hamburg/München, 20.02.2020 - Auf Einladung von Montega und der SMC Small & Mid Cap Investmentbank präsentierten sich am vergangenen Donnerstag mit BayWa, Encavis, Steico, Voltabox und Wolftank-Adisa fünf Small- und MidCaps auf dem 1. Fokus-Investmenttag - FIT in München. Wie sehr das zentrale Veranstaltungsthema "Nachhaltigkeit" derzeit am Kapitalmarkt im Fokus steht, zeigte sich nicht zuletzt in der hohen Teilnehmerzahl. Auf der Investorenseite waren neben Vermögensverwaltungen vor allem auch zahlreiche Family Offices und Stiftungen vertreten.

Henrik Markmann, Head of Customer Relations bei Montega, äußerte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Events: "Wir waren von der überaus starken Resonanz auf der Investorenseite positiv überrascht und werten dies als Beleg dafür, dass wir mit dem FIT ein attraktives Nischenangebot für alle Marktteilnehmer geschaffen haben. Die Fokussierung auf ein brandaktuelles Thema spricht nicht nur allgemeine Nebenwerteinvestoren an, die einen spezifischen Anlagetrend stärker ins Blickfeld nehmen möchten. Vielmehr werden dadurch - anders als bei themen- und sektorübergreifenden Konferenzen - auch die Bedürfnisse spezialisierter Anleger erfüllt. Damit stellt der FIT auch für die teilnehmenden Emittenten eine interessante Plattformalternative dar."

Christoph Weideneder, Vorstand des Veranstaltungspartners SMC, fügte hinzu: "Der Fokus-Investmenttag "Nachhaltigkeit" war eine wirklich gelungene Veranstaltung mit sehr interessanten und ergiebigen Gesprächen für alle Beteiligten und viel positivem Feedback auf die Präsentationen. Auf jeden Fall werden wir dieses Format auch in anderen Städten wiederholen."

Aktuell sondiert Montega die Themen und Destinationen für weitere Fokus-Investmenttage in der gesamten DACH-Region und wird über die nächsten Stationen des FIT-Programms zeitnah berichten.

Über Montega
Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Über SMC
Die SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG ist auf die Strukturierung und Begleitung von Finanzierungslösungen mittelständischer Unternehmen rund um Kapitalmarkt und Börse fokussiert. Im Mittelpunkt stehen dabei Transaktionen, wie z.B. Kapitalerhöhungen (mit und ohne Bezugsrecht) und IPOs sowie Anleiheemissionen/IBOs. Daneben hat sich die SMC-Bank auf die bank- und wertpapiertechnische Begleitung von börslichen Transaktionen spezialisiert wie z.B. Listings, Delistings, Downgrades, Übernahmeangebote, Umstellung Aktiengattungen, Zulassungsverfahren im regulierten Markt, Verschmelzungen und Sachkapitalerhöhungen. Die SMC-Bank ist Mitglied an allen deutschen Börsen sowie an den Börsen in Wien und der Euronext. Wir begleiten jährlich rund 55 Transaktionen und sind damit einer der aktivsten Kapitalmarktpartner für Small und Micro Caps. Unsere Stärken sind Neutralität und Transaktionssicherheit.

Presse- und Investorenkontakt
Montega AG
Patrick Speck
Schauenburgerstraße 10
20095 Hamburg
Tel.: 040/ 41111 3770
Mail: p.speck@montega.de