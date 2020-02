Fresenius 4.37% JuergenWittich (VIC007): Fresenius hat die gesteckten Umsatzziele für 2019 errichtet und will die Dividende von 0,80 auf 0, 84 Euro erhöhen. (20.02. 12:58) >> mehr comments zu Fresenius: www.boerse-social.com/launch/aktie/fresenius_ag Coca-Cola -0.17% justTraderSK (2JSFGG): COCA-COLA CO. DL-,25 konnte das Geschäftsjahr mit einer Umsatz- und Gewinnsteigerung beenden. Insbesondere die starke Nachfrage nach "Zero Sugar" hat zum positiven Wachstumsausblick beigetragen. Das Kursziel von EUR 55,00 wurde erreicht, daher erfolgt eine Reduzierung der Gewichtung unter Festlegung eines neuen Kursziels in Höhe von EUR 60,00. (20.02. 12:58) >> mehr comments zu Coca-Cola: ...

