++ Europäische Aktien ziehen sich aufgrund der Coronavirus-Sorgen zurück ++ MTU Aero Engines deutet an, dass sich die Aussichten ändern könnten ++ Fresenius SE und Fresenius Medical legen nach ihren Ergebnisberichten zu ++Die Aktien in Europa eröffneten heute etwas tiefer, da die Anleger sich über die steigende Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle außerhalb Chinas Sorgen machten. Südkorea meldete heute den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit. Aktien aus Spanien und Italien underperformen, während Aktien aus Portugal, Belgien und Russland zulegen. Industrie- und Bergbauunternehmen legen am meisten zu, während Werte im Bereich Versicherung und Konsumgüter am schlechtesten abschneiden. VDMA erwartet weitere Schwäche der deutschen Industrie ...

