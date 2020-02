MTU will den Höhenflug nach seinem Rekordjahr 2019 fortsetzen. "2020 wollen wir die Messlatte noch ein Stück höher legen und unsere eigenen Rekorde erneut übertreffen", kündigte Vorstandschef Reiner Winkler bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag an. Allerdings hat Winkler mögliche Folgen des Coronavirus noch nicht berücksichtigt - und auch sonst die Aktionäre nicht ganz überzeugen können. ...

