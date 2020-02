Die Aktionäre von E*TRADE sollen je Papiere 1,0432 Morgan-Stanley-Anteilsscheine erhalten, was 58,74 US-Dollar entspreche, teilte Morgen Stanley am Donnerstag in New York mit. Das gesamte Dealvolumen liege bei 13 Milliarden US-Dollar (12 Mrd Eur). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die Kaufpläne berichtet. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...