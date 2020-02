(shareribs.com) New York 20.02.2020 - Die Papiere von Enphase und SolarEdge zogen am Mittwoch kräftig an, gestützt von den jüngsten Quartalsergebnissen. Auch für First Solar und SunPower ging es aufwärts. Derweil wurde das Kursziel für Greenlane-Wettbewerber Xebec Adsorption verdoppelt. Der israelische Wechselrichter- und Stromspeicheranbieter SolarEdge hat seine jüngsten Zahlen für das vierte Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...