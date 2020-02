(shareribs.com) London 20.02.2020 - Nickel und Kupfer bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. Die Sorgen der Marktteilnehmer über das Coronavirus in China bestehen weiter. Aber auch der feste US-Dollar drückt auf die Notierungen. Die Marktteilnehmer zeigen wieder verunsichert hinsichtlich der Nachfrage in Asien. Wurde Anfang der Woche noch eine Abflachung bei den Ansteckungen mit dem Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...