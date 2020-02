Dublin (awp) - Der Arzneimittelhersteller Cosmo Pharmaceuticals vermeldet einen Studienerfolg. Eine unabhängige Studie mit dem neuartigen Endoskopiegerät GI-Genius sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. GI-Genius sei das erste System, das künstliche Intelligenz nutze, um kolorektale Polypen zu erkennen, und werde in Europa bereits vermarktet. Die Studie wurde laut den Angaben vom unabhängigen Prüfer initiiert und in drei italienischen Spitälern mit 685 Patienten zwischen 40 und 80 Jahren durchgeführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...