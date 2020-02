Die Hausse stirbt in der Euphorie und von Euphorie ist weit und breit nichts zu sehen. Im Gegenteil: Über die täglichen Kurgewinne und ausbleibenden Korrekturen im Deutschen Aktienindex schüttelt die Mehrheit der Anleger nur den Kopf. Gerade das aber ist gesund. Dabei ist die Frage durchaus berechtigt, wie lange das Spiel des geldpolitischen Freikaufs aus Krisen mit immer tieferen Zinsen noch gut gehen kann. Aber genau das derzeit hohe Maß an Skepsis und Pessimismus dürfte die Kurse weiter in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...