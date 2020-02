Das Technologieunternehmen Teleflex Incorporated (ISIN: US8793691069, NYSE: TFX) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,34 US-Dollar an die Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 16. März 2020 (Record date: 2. März 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden weiterhin 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert derzeit bei 384,36 US-Dollar (Stand: 20. Februar 2020). Die Dividendenrendite beträgt auf dieser Kursbasis 0,35 Prozent. ...

