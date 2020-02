Ist IBM bereit für die nächste Explosion nach oben?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:IBM ist einer der führenden IT-Anbieter im Bereich Hardware, Software , sowie Sevices und Business-Lösungen. Das Spektrum erstreckt sich von Computern, Netzwerke, sowie individuelle Dienstleistungslösungen für Unternehmen. Der Chart befindet sich im langfristigen Trend in einer Seitwärtsphase und konnte für geräumter Zeit den Range von 126 USD bis 154 USD nicht verlassen. Mittelfristig hingegen befinden wir uns in einem Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Der Ausbruch über 146 USD war signifikant —mit großen grünen Kerzen und steigendem Volumen. Dies macht den Wert attraktiv für Setups in die Long-Richtung.Fundamental gesehen konnte IBM keinen Zuwachs der EPS und Sales in den letzten drei Jahren verzeichnen, dafür zeigt sich aber die Eigenkapitalrendite von der schönen Seite mit 60.8%. Je nachdem ob die US-Indizes in den nächsten Tagen weiter steigen, könnte man Pullback Setups in Betracht ziehen. Die explosiven grünen Kerzen seit Anfang Februar könnten ein Indiz dafür sein, dass sich der Aufwärtstrend nach einer Verschnaufpause weiter fortsetzt.Ein Setup könnte sich ergeben, wenn die Konsolidierugszone über 151.86 USD verlassen wird. Der Stopp könnte in diesem Fall unter EMA20, bei ca. 148 USD platziert werden. Wer seine Positionen jedoch staffelt, könnte den Range bis. ca. 146 USD für einen Aufbau nutzen. Der Stopp könnte in diesem Fall unter dieser Marke, die auch als Unterstützung agiert, platziert werden. Gewinne könnten im Bereich 158.75 USD realisiert werden.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden am 21. April bekanntgegeben und dies lässt uns etwas Zeit für Trades mit einem guten CRV.Meine Meinung zu IBM ist bullisch