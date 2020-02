General Motors hat nach Reuters-Angaben bestätigt, ab Juni rund 1.500 Mitarbeiter in Thailand zu entlassen, nachdem der Verkauf seiner Produktionsanlagen bekannt wurde. "GMs Plan ist es, im Juni 1.000 Mitarbeiter in der Autoteilefertigung und im Oktober rund 300 bis 400 Mitarbeiter am Fließband zu entlassen", sagte Jak Punchoopet, Berater des thailändischen Arbeitsministers. Der Rest des Personals in den beiden Werken wird bis Ende des Jahres entlassen. Der amerikanische Autobauer will dabei das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...