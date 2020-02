Cisco Systems - Geduld zahlt sich aus

Ingmar Königshofen,

Aktien des US-Netzwerkausrüster Cisco Systems beschreiben seit August eine grobe Seitwärtsbewegung. Diese allerdings lässt sich technisch in ein eindeutiges Kursmuster einordnen und weckt Hoffnungen auf eine baldige Trendwende und damit wieder steigende Notierungen.

Übergeordnet zeigt der langfristige Kursverlauf seit Anfang 2018 eine grobe Seitwärtskonsolidierung zwischen den Kursmarken von 40,00 und 58,26 US-Dollar. Aktuell hält sich das Papier im Mittelfeld auf, seit August wird offenbar aber an einer potenziellen inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 50,00 US-Dollar gebastelt. Dabei kommt dem Wertpapier der mögliche Doppelboden um 46,00 US-Dollar aus den letzten Wochen zugute, dies könnte ein Teil der rechten Schulter sein. Zwar gehen hieraus noch keine sicheren Signale hervor, spekulativ allerdings könnte durchaus eine Handelsgelegenheit unter den gegebenen Umständen herausspringen.

Neutraler Handel

Für eindeutige Trendwendesignale müsste erst das Niveau von mindestens 50,00 US-Dollar bei der Cisco Systems-Aktie überwunden werden. Nur hierdurch ließe die inverse SKS-Formation mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich auflösen und Aufwärtspotenzial zurück an 55,00 US-Dollar und womöglich noch an die Jahreshochs aus 2019 bei 58,26 US-Dollar entfalten. Für kurzfristig orientierte Anleger könnte sogar ein Direktinvestment infrage kommen, allerdings stehen noch zahlreiche Hürden wie beispielsweise die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Wege. Wird der Doppelboden um 46,00 US-Dollar hingegen aufgegeben, dürfte sich das Chartbild recht schnell wieder eintrüben und Abgaben in den Bereich der Dezembertiefs bei 43,40 US-Dollar hervorrufen. Ein Rückläufer an die zentrale Unterstützung um 40,00 US-Dollar könnte im Zuge dessen nicht mehr ausgeschlossen werden.

Widerstände: 47,97; 47,51; 48,00; 48,53; 49,54; 50,00 US-Dollar

Unterstützungen: 46,00; 45,54; 45,80; 44,44; 44,14; 43,40 US-Dollar

Cisco Systems in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2019 - 20.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US17275R1023

Cisco Systems in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.02.2015 - 20.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US17275R1023

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf Cisco Systems für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Cisco Systems HZ563G 0,76 40,00 4,28 16.12.2020 Cisco Systems HZ4VWD 0,46 45,00 5,47 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.02.2019; 07:40 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf Cisco Systems für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Cisco Systems HX6QD7 0,89 55,00 3,89 16.12.2020 Cisco Systems HZ4VWF 0,42 47,50 5,13 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.02.2019; 07:43 Uhr

