COMMERZBANK NIMMT KWS SAAT MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 75 EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 81 (71) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 55 (50) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 5,50 (5) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (51) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 51 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 37 (30) EUR - 'OUTPERFORM'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 90 (80) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 75 (71) EUR - 'SELL' CREDIT SUISSE HEBT NESTLE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 103 (93) CHFCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 8,15 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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