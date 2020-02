Kreise: Unicredit-Sanierer Mustier könnte neuer HSBC-Chef werdenSika 2019 Umsatz 8,11 Mrd CHF , Nettoergebnis 759 Mio CHFAllianz kauft erneut eigene Aktien zurück - Volumen 1,5 Milliarden Euro op Erg Gesamt 4Q 2,751 (PROG 2,582) Mrd , Div 9,60 (Prog 9,48) , peilt für 2020 oper Erg von 12 Mrd an (Prog 12,4) T-Mobile/Sprint-Fusion bis April - Höherer Anteil für die Telekom CTS Eventim und US-Promoter Michael Cohl gründen Joint-Venture Auch wegen Virus: LPKF blickt pessimistisch aufs erste Quartal RHÖN-KLINIKUM steigert Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 5,8% auf 1,3 Mrd - Operative Herausforderungen in 2019 R. Stahl kehrt trotz Umsatzrückgang in Gewinnzone zurück Krupp-Stiftungschefin dringt auf rasche Entscheidung im Bieterverfahren für das ...

