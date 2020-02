Virgin Money beendete gestern die Roadshow für eine EUR denominierte Senior Unsecured (HoldCo) Emission im Benchmarkformat (geplante Laufzeit 5NC4). Nach dem Übernahmeangebot an die italienische UBI, war Intesa am gestrigen Tag mit einer Dual-Tranche im AT1 Segment am Primärmarkt aktiv. Das Gesamtvolumen betrug EUR 1,25 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., PNC5, Rendite 3,75 %; Tranche B: EUR 750 Mio., PNC10, Rendite 4,125 %). Banco Santander preiste gestern einen hypothekarisch besicherten Dual-Tranche Covered Bond mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., 5J, MS+5 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., 12J, MS+12 BP). Das Gesamtorderbuch wurde mit EUR 5,2 Mrd. berichtet. DO&CO ...

