Die aktuell längste Serie: Advanced Micro Devices, Inc. mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 19.42%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Donnerstag Noble Corp plc mit 10,29% auf 0,90 (205% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,25%) vor Wacker Chemie mit 6,14% auf 74,98 (279% Vol.; 1W 4,28%) und voxeljet mit 4,68% auf 1,79 (134% Vol.; 1W 3,47%). Die Tagesverlierer: Swiss Re mit -8,13% auf 107,30 (597% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,41%), SolarWorld mit -7,97% auf 0,06 (0% Vol.; 1W -8,33%), ElringKlinger mit -5,43% auf 7,14 (149% Vol.; 1W 0,85%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Swiss Re (1743,1 Mio.), Roche GS (1646,45) und Wells Fargo (1511,61) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...