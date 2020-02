Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, NYSE: RCL) wird eine Quartalsdividende von 78 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 6. April 2020 (Record day: 6. März 2020). Im September 2019 erhöhte der Konzern die Dividendenausschüttung um 11 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,12 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 109,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...