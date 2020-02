Wien (APA-ots) -* Neues innovatives Design mit beeindruckender Faltmechanik. * 12 MP Dual-Kamera, leistungsstarker Akku mit Schnellladefunktion. * Ab 21. Februar 2020 in limitierter Stückzahl ab 558 Euro.Galaxy Z Flip, das mit Spannung erwartete neue Falthandy von Samsung ist ab 21. Februar 2020 bei Drei erhältlich. Das Design ist innovativ und ermöglicht ein besonders fließendes Auf- und Zuklappen des Displays. Im aufgeklappten Zustand ist das Dynamic AMOLED Display 6,7 Zoll groß. Im zusammengefalteten Zustand ermöglicht ein 1,1 Zoll Display den schnellen Überblick über eingehende Anrufe und Nachrichten. Spezielles Augenmerk verdienen die hochwertige Verarbeitung sowie die versteckten Aluminium-Scharniere, die ein blitzschnelles Auf- und Zuklappen ermöglichen und im aufgeklappten Zustand nicht zu sehen sind. Abgerundet wird das Galaxy Z Flip durch seine innovative 12 MP Dual-Kamera mit Nacht-Modus. Drei bietet das neue Kult-Smartphone in Mirror Black und Mirror Purple in limitierter Stückzahl auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) und in ausgewählten Drei Shops ab 558 Euro an.Mehr auf [www.drei.at/samsung-galaxy-z-flip] (https://www.drei.at/samsung-galaxy-z-flip)Zwtl.: Flexible Handhabung. Innovative Bedienung.Das Samsung Galaxy Z Flip kombiniert die Vorteile eines kompakten Smartphones mit den Vorzügen eines großen Displays. Kunden können das Smartphone nicht nur komplett ausgeklappt nutzen, sondern auch in einem 90-Grad-Winkel. Die Benutzeroberfläche passt sich entsprechend an. Damit gleicht das Galaxy Z Flip einem kleinen Laptop, der ein besonders komfortables Multitasking ermöglicht.Zwtl.: Die Highlights des neuen Samsung Galaxy Z Flip:* Neues innovatives Design mit beeindruckender Faltmechanik * Verbessertes Kamera Erlebnis mit 12 MP Dual-Kamera und neuen Selfie-Möglichkeiten * Im aufgeklappten Zustand mit großem 6,7 Zoll FHD+ Dynamic AMOLED Display * Im zusammengeklappten Zustand mit 1,1 Zoll Super AMOLED Display für schnellen Überblick über Benachrichtigungen und eingehende Anrufe * Leistungsstarker 3.300 mAh Akku mit 15 W Fast Charging und Wireless PowerShareZwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch, Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0033 2020-02-21/09:56