NEW YORK, 21. Februar (WNM) - Laut dem Datenanbieter Morningstar wurde im vergangenen Jahr ein Rekordbetrag von 21 Milliarden US-Dollar in "sozial verantwortliche" Investmentfonds, die in Unternehmen mit den besten Umwelt-, Sozial- und Governance-Werten (ESG) anlegen, in den USA investiert. Damit wurde die Zuflussrate aus dem Jahr 2018 fast vervierfacht. Somit profitieren Unternehmen mit starken ESG-Werten vom steigenden Interessiere in dieser bisherigen Nische. Unternehmen mit den besten ESG-Rankings ...

