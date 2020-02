Aktien zum Thema Wasserstoff stehen im Fokus In dieser Woche konnte sich der Aktienmarkt in den USA behaupten. Um den Dow Jones in Richtung 30.000 Punkte zu bewegen, fehlten die Impulse. Zur Wochenmitte schloss der Dow Jones bei 29.348 Punkten und damit etwa ein Prozent unter dem Vorwochenwert. Im Mittelpunkt des Geschehens stand in dieser Woche die Gewinnwarnung von Apple (WKN: 865985), die am Montag nach Handelsschluss gemeldet wurde. Dadurch wurde der Aktienmarkt am Dienstag in Mitleidenschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...