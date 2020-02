Bekanntgabe von positiven Ergebnissen der klinischen Phase II Studie AdrenOSS-2 der Tochtergesellschaft AdrenoMed AGDGAP-Ad-hoc: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Studienergebnisse Bekanntgabe von positiven Ergebnissen der klinischen Phase II Studie AdrenOSS-2 der Tochtergesellschaft AdrenoMed AG21.02.2020 / 14:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR- Bekanntgabe von positiven Ergebnissen der klinischen Phase II Studie AdrenOSS-2 der Tochtergesellschaft AdrenoMed AGDEUTSCHE BIOTECH INNOVATIV AG (ISIN: DE DE000A0Z25L1) (WKN A0Z25L, Primärmarkt der Börse Düsseldorf) ___________________________________________________________________________Hennigsdorf, 21. Februar 2020 - Die DBI-AG gibt heute bekannt , dass sie von der AdrenoMed AG, Hennigsdorf, an der die Deutsche Biotech Innovativ AG eine Minderheitsbeteiligung von 12,8 % hält, über die positiven Topline-Ergebnisse ihrer Proof-of-Concept Phase II Studie AdrenOSS-2 informiert wurde. Die Studie untersuchte die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Adrecizumab, einem first-in-class, monoklonalen Antikörper bei Patienten mit septischem Schock.In die Biomarker-gesteuerte, randomisierte, internationale, multizentrische, doppelblinde, Placebo-kontrollierte AdrenOSS-2-Phase II-Studie wurden insgesamt 301 Patienten mit frühem septischen Schock und erhöhten bio-ADM Blutspiegeln in Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden eingeschlossen. Die Patienten erhielten zusätzlich zur Standardbehandlung, Adrecizumab oder Placebo.Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt: Adrecizumab wies ein positives Sicherheitsprofil auf und wurde gut vertragen. Die Sicherheit und Verträglichkeit von Adrecizumab bei Patienten mit septischem Schock stimmten mit den Befunden aus früheren Phase I-Studien überein. Die Sterblichkeitsrate für den Nachbeobachtungszeitraum von 28 Tagen betrug 28% in der Placebo-Gruppe und es konnte bei den mit Adrecizumab behandelten Patienten ein Trend zu einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit festgestellt werden.Mitteilende Person: Susanne Wallace Manager Corporate Affairs Tel. +49 (0) 177 3166411 Fax +49 (0) 3302 2077815 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de www.dbi-ag.deKontakt: Frau Susanne Wallace21.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de981017 21.02.2020 CET/CEST