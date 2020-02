Am Mittwoch nach den Zahlen waren Anleger noch in Kauflaune - am Freitag sieht das nach einigen skeptischen Analystenkommentaren weniger rosig für die Covestro-Aktie aus. Die Aktien haben am Freitag einen Teil ihrer Gewinne der vorangegangenen Tage wieder abgegeben. Gegen Mittag büßten sie am DAX-Ende 3,04 Prozent auf 39,93 Euro ein.Am Mittwoch hatte der Kunststoffkonzern seine Jahreszahlen vorgelegt. ...

