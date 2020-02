Ort des Tages: Semperit Produktionsstätte Wimpassing. Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und vertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Hauptproduktionsstätte der Semperit AG befindet sich in Wimpassing. Dem Segment Semperform steht die Infrastruktur (Werkstoffherstellung, Labors, Forschungs und Entwicklungszentrum, etc.) der Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. zur Verfügung. (Quelle: Website des Unternehmens). Dieser und ...

