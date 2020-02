Die börsengelistete Wolftank-Adisa Holding gibt den Start von Wolftank LATAM Latinoamérica in Sao Paulo, Brasilien, bekannt. Die neue Tochtergesellschaft für Lateinamerika soll den Angaben zufolge ab sofort als Hauptdrehscheibe und Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung dienen und die bestehenden Wolftank-Technologien und -Lösungen in ganz Südamerika vermarkten. Darüber hinaus soll das Portfolio der Wolftank Gruppe deutlich erweitert werden. Eine erste große Order gibt es bereits von ENI Mexiko für die Wiederherstellung einer Tank-Terminal-Anlage und Überholung einer Offshore-Plattform in Zusammenarbeit mit Saipem. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.02.)

