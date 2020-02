Die in Wien gelistete VST Building verkauft ihre Anteile an der VST Engineering GmbH (95 Prozent) zu rund 0,8 Mio. Euro. Käufer sind die nicht zur VST-Gruppe gehörende VST Technologies GmbH sowie Siegfried Gassner. Die VST Engineering GmbH hat bislang vor allem Planungsleistungen innerhalb der VST-Gruppe erbracht. Die Software für die Erstellung der Produktionsplanung wird im Rahmen der Transaktion von der VST Engineering GmbH an VST übertragen und von der VST Engineering GmbH künftig auf Lizenzbasis weiterhin genutzt werden. Mit diesem Schritt hat die VST ihre softwaregestützten Planungsleistungen bis hin zur Bauausführung in ihrer Tochtergesellschaft Premiumverbund bündeln können, wie es in einer Mitteilung heißt.

