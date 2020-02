(shareribs.com) Washington 21.02.2020 - Seit dem Jahr 2018 ist Industriehanf in den USA legal. Die Banken des Landes haben aber offenbar immer noch ein Problem damit und melden Geschäfte von legalen Unternehmen den Behörden. Seitdem im Farm Bill 2018 Industriehanf in den USA legalisiert wurde, sollten Unternehmen aus der Branche keine Probleme haben, normale Bankendienstleistungen in Anspruch zu nehmen. ...

