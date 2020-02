Mutares übernimmt die Mehrheit des Nexive-Geschäfts von PostNLDGAP-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Mutares übernimmt die Mehrheit des Nexive-Geschäfts von PostNL24.02.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insider-Information nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Mutares übernimmt die Mehrheit des Nexive-Geschäfts von PostNLMünchen/ Den Haag, 24. Februar 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) und PostNL haben eine Vereinbarung über den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung von 80% am Geschäft von Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter in Italien und derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PostNL, unterzeichnet. PostNL wird eine Minderheitsbeteiligung von 20% an der Gesellschaft erhalten, die das Nexive-Geschäft übernimmt. Die Transaktion unterliegt einigen Bedingungen und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2020 abgeschlossen.Für weitere Informationen:Mutares SE & Co. KGaA Corinna Lumpp Head of Investor Relations & Strategie Telefon +49 89 9292 7760 E-Mail: ir@mutares.com www.mutares.comPresse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Telefon +49 89 1250 90330 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de24.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 981617Ende der Mitteilung DGAP News-Service981617 24.02.2020 CET/CEST