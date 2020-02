Die Dosiereinheit ist damit für spezielle Anwendungen geeignet. Dabei ist sowohl Batchwiegen als auch kontinuierliches Wiegen (loss in weight) möglich. So wie bei der bekannten Variante der Dosierklappe, deren Genauigkeit bei ca. 100 g liegt, ist auch die veränderte Ausführung schnell zu reinigen und einfach in neue oder bestehende Anlagen zu integrieren. Darüber hinaus minimiert sie durch ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...