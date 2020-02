Dublin (awp) - Beim Biopharma-Unternehmen Cosmo Pharmaceuticals kommt es zu Veränderungen im Management. So wird der langjährige Finanzchef Chris Tanner per Ende Februar 2020 in Pension gehen und von seinen exekutiven Funktionen zurücktreten. Gleichzeitig wurde Sean MacDonald zum Head of Business Development ernannt. Tanner ...

