Angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Asien haben die europäischen Börsen ihre Vortagesverluste ausgeweitet, zusätzlicher Druck kam noch auf, als aus den USA schwache Wirtschaftsdaten gemeldet wurden. Letztendlich ging der EuroStoxx 50 mit einem Minus von 0,6% in das Wochenende, was auf Wochensicht einen Rückgang von rund 1,0% bedeutete, das französische Börsenbarometer CAC 40 endete 0,5% schwächer, der deutsche Dax rutschte um 0,6% ab und für den FTSE 100 in London gab es ein Minus von 0,4%. Aus Branchensicht gerieten Aktien aus dem Autosektor mit fast 2,0% besonders stark unter Druck, verantwortlich dafür war zum Teil Valeo, der französische Zulieferer gab nach einer schwachen Umsatz- und Gewinnentwicklung 4,8% ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...