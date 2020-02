Zum 1. Mai 2020 kommt es bei Swiss Primepack zu einem Führungswechsel: Fabrizio Finazzi übernimmt die Funktion des CEO. Gleichzeitig kehr Jana Walker, die den Posten aktuell besetzt, per 1. Mai 2020 in die Funktion der Verwaltungsrätin zurück. Fabrizio Finazzi ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung und hat in den letzten Jahren bei der erfolgreichen Neustrukturierung mitgewirkt. Er bringt mehr ...

