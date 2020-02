Die Aktien von Hochtief, einem Baukonzern mit Sitz in Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, gingen am Freitag mit einem Abschlag von 3,14% bei 105,00 Euro aus dem Handel. Die Aktien befinden sich seit fast einem Jahr in einer Seitwärtsbewegung in einem Kanal zwischen etwa 95,00 Euro auf der Unterseite und 117,00/120,00 Euro auf der Oberseite. Seit dem Verlaufshoch vom 21. Januar bei 121,90 Euro, einem Ausbruchsversuch aus der Seitwärtsspanne, befinden sich die Papiere wieder kräftig auf dem Rückzug. ...

