Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat seit dem Ontake-Report nicht wieder richtig Tritt gefasst - kurstechnisch. Obwohl bis jetzt keine Belege oder ähnliches für die Vorwürfe folgten, fällt die aktie heute im schwachen Umfled überproportional. Wieso? Bei steigender Corona-Angst trennen sich Anleger von 2unsicheren Kandidaten" zuerst und auch wenn die BAFin mit ihrer Stellungnahme durchaus positiv aufgenommen wurde, bleibt - wie immer in solchen Fällen - ein gewisser Restzweifel. Und bei einer flucht in sichere Werte wie Gold oder Budnesanleihen bleiben die spekulativeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...