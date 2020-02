Ihre zweite Übernahme im noch kurzen Jahr meldet heute die Beteiligungsgesellschaft Mutares. Von der niederländischen Post PostNL will Mutares eine Mehrheitsbeteiligung von 80 Prozent an Nexive - der Nummer 2 im im italienischen Brief- und Paketmarkt - übernehmen. PostNL bleibt mit den restlichen 20 Prozent an Nexive beteiligt. Nexive beschäftigt aktuell rund 8.000 Mitarbeiter und bedient ca. 80 Prozent aller italienischen Haushalte mit Post- und Paketdiensten. Mit der Übernahme wird Mut..

