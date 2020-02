++ Europäische Aktienmärkte brechen ein ++ DE30 testet untere Grenze der Overbalance-Struktur ++ Lufthansa-Aktie verliert über 7% an Wert ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute deutlich niedriger, nachdem sich die Stimmung in Asien verschlechtert hat. Der italienische FTSE MIB (ITA40) underperformt mit einem Rückgang von über 4%. Italien berichtete über 150 neue Coronavirus-Fälle. Die Regierung verhängte eine Sperre für ein Gebiet in der Nähe von Mailand, das von 50 Tsd. Menschen bewohnt wird, und entschied sich, die verbleibenden Karnevalstage in Venedig zu streichen. Der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar ist von 96,0 auf 96,1 Punkte gestiegen, nachdem ein Rückgang auf 95,3 Punkte erwartet wurde. Der Erwartungsindex stieg von 92,9 auf 93,4 Punkte, während der Wert zur Einschätzung der aktuellen Lage von 99,2 auf 98,9 Punkte ...

