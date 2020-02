Die Kurse in Seoul und Hongkong waren stark unter Druck, Jjapan hatte wegen eines Feiertags geschlossen. Beim ATX könnte es heute der grösste Tagesverlust der letzten 12 Monate werden. Zu Redaktionsschluss notierte der Index mit knapp 4 Prozent im Minus, der grösste Tagesverlust der letzten 12 Monate stammt vom 9. Mai 2019 mit 2,37 Prozent, am 2. Oktober 2019 ist es um 2,29 Prozent nach unten gegangen, am 23. Mai um 1,96 Prozent. Der grösste Tagesverlust 2020 stammt vom 27.1. und liegt bei 1,49 Prozent. Der ATX hatte heute zumindest am Vormittag die 3000 Punkte nicht verletzt. Zuletzt unter 3000 schloss der ATX am 10. Oktober 2019. Year-to-date summiert sich das ATX-Minus auf bereits 5 Prozent.ATX ( Akt. Indikation: 3028,80 /3029,00, -3,83%) Unter den ...

