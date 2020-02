Makani wurde 2006 gegründet und zunächst als Google X Projekt gelistet. Erst im letzten Jahr wurde Makani zu einer eigenständigen Tochtergesellschaft. Es wurde an Drachen bzw. Kites gebastelt, die aus Windkraft Strom erzeugen sollten. Der Öl- und Gaskonzern Shell war bereits daran interessiert und schloss mit Makani eine Kooperation. Offensichtlich sah Alphabet dennoch keine Möglichkeit, aus dieser innovativen Idee ein nachhaltiges Geschäftsmodell errichten zu können und stampft das Projekt ein. Alphabet hat noch viele andere "Wetten" am Laufen, wie beispielsweise Autonomes Fahren. Wir rechnen damit, dass im Laufe der Zeit noch einige weitere davon eingestellt werden. Wenn aber nur ein Projekt zündet, kann das einen deutlichen Wachstumssprung für den Konzern bedeuten. Derweil erhalten YouTube und Cloud das starke Wachstum aufrecht. Nach erneutem Bewertungscheck kommen wir zu dem Ergebnis: Bei dieser Aktie können Sie weiter dabeibleiben. Auch wir bleiben in unserem Langfristdepot bei der Haltestrategie. Alphabet ist auch eine Position im Max Otte Vermögensbildungsfonds und im PI Global Value Fund.