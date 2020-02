Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat am Montag die Aktien von Fluggesellschaften belastet. Besonders unter Druck ist auch die Aktie der Lufthansa, die knapp acht Prozent einbüßte. Obwohl die Airline noch versuchte, die Anleger zu beruhigen.Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat zunächst keine Auswirkungen auf den Flugplan der Lufthansa. "Wir beobachten die Lage sehr genau", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...