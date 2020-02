Titandioxidhaltige Stäube gelten demnächst als "wahrscheinlich krebserregend durch Einatmen". Die Europäische Kommission hat die Verordnung zur Einstufung des Weißpigments im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Verordnung ändert in einigen Punkten die so genannte CLP-Verordnung, in der auf EU-Ebene Chemikalien eingestuft und gekennzeichnet werden. Die CLP-Verordnung ist in allen Mitgliedstaaten rechtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...