Die Woche fängt für AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) mit positiven Nachrichten an. Während an der Börse die Sorge um den Corona-Virus und dessen Auswirkungen grassiert, kann das australische Rohstoff-Unternehmen wichtige News vom Manono-Lithium- und Zinn-Projekt in der Demokratische Republik Kongo melden. Auf dem Projekt liefen jüngst die metallurgischen Testarbeiten der zweiten Phase. Mittlerweile wurde das Testprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...