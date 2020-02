Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) stellt den Aktionären einen Dividendenvorschlag in Aussicht, der "signifikant unter der Markterwartung von 0,60 Euro - 0,70 Euro" liegen wird, wie der Konzern am Montag mitteilte. Den Dividendenvorschlag werden Vorstand und Aufsichtsrat in Ihrer Sitzung am 24. April 2020 festlegen und der Hauptversammlung am 26. Juni 2020 zum Beschluss vorlegen. Der Jahresüberschuss der Deutschen ...

