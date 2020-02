Die EU-Kommission hatte die Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global (in Deutschland unter dem Namen Unitymedia tätig) durch Vodafone unter Auflagen genehmigt. Der britische Telekommunikationskonzern wurde damit auch in Deutschland zum größten Anbieter. Dies wollen die Deutsche Telekom, NetCologne und Tele Columbus nicht hinnehmen. Sie reichten diesen Monat gegen den Entscheid der EU-Kommission Klage beim EU-Gericht ein. Wir beobachten die Entwicklung, rechnen hier aber mit keinen großen Aussichten auf Erfolg. Vodafone ist mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,8 Prozent im Moment eine Halteposition. Die Aktie befindet sich im Max Otte Vermögensbildungsfonds, im PI Global Value Fund sowie im Multiple Opportunities Fund.