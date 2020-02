Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Hutter & Schrantz Stahlbau -2,78% auf 28, davor 5 Tage im Plus (8,27% Zuwachs von 26,6 auf 28,8), SW Umwelttechnik -1,05% auf 37,8, davor 3 Tage im Plus (9,14% Zuwachs von 35 auf 38,2), Hutter & Schrantz -3,49% auf 16,6, davor 3 Tage im Plus (6,83% Zuwachs von 16,1 auf 17,2), Marinomed Biotech -1,96% auf 100, davor 3 Tage ohne Veränderung , Petro Welt Technologies -0,63% auf 3,14, davor 3 Tage im Minus (-2,48% Verlust von 3,22 auf 3,14). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Zumtobel 7,85 (MA100: 8,1, xD, davor 90 Tage über dem MA100), Semperit 11,52 (MA100: 11,95, xD, davor 26 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:VIG 23,8 (MA200: 23,96, xD, davor 171 Tage über dem MA200), ...

