BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 150 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLATEX AUF 38 (33) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 93 (88) EUR - 'NEUTRAL'COMMERZBANK SENKT FRAPORT AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 59 (76) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 110 (95) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 178 (161) EUR - 'BUY'MAINFIRST HEBT RHEINMETALL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 107 (104) EURRBC HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 219 (215) EUR - 'UNDERPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 91 (87) EUR - 'SECTOR PERFORM' GOLDMAN HEBT EDF AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 16,60 (10,60) EURHSBC SENKT AB INBEV AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 60 (92) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
SAP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de