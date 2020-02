Elmos Semiconductor ersetzt Adler Real Estate im SDax Corestate - 2019 Umsatz 303 Mio (Prog 292,5) , net ber 131 Mio (Prog 133,5) , Div 2,60 (VJ 2,50) EASY Software korrigiert EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 um bis zu minus 10% KWS Saat H1 Umsatz 329,6 Mio (GG 289,1 VJ) , EBIT -92 Mio (GG -76,6 VJ) , bestätigt Prognose Leoni - 2019 Umsatz 4,8 Mrd (Prog 4,85) , EBIT -384 Mio (GG +144 VJ) Nordex Group erhält Auftrag über 33 Turbinen für 156-MW-Windpark in Chile New Work - 2019 Umsatz 269,5 Mio (Prog 270) , EBITDA 85,6 Mio (Prog 85,5) Prudential - Einstieg des aktivistischen Hedge Fonds Third Point Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....

