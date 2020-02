Zürich (awp) - An der Schweizer Börse scheint sich die Lage am Dienstag etwas zu beruhigen. Darauf zumindest deuten die vorbörslichen Indikationen von Julius Bär und der IG Bank hin, welche den Leitindex SMI in der Startphase leicht höher erwarten. Nach dem düsteren Montag, als der SMI mit -3,58 Prozent das grösste prozentuale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...